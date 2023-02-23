Denis Brinzan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Brinzan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Brinzan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Brinzan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Brinzan 26 Kasım 1996 tarihinde Târgu Jiu şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Denis Gigi Brînzan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Brinzan Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACS Viitorul P. Targu Jiu futbol takımında oynamaktadır. ACS Viitorul P. Targu Jiu takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Denis Brinzan'nin ACS Viitorul P. Targu Jiu ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Denis Brinzan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Brinzan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denis Brinzan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Brinzan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Pandurii

1 Temmuz 2019 yılında FC Arges

24 Eylül 2020 yılında CSM Resita

1 Temmuz 2021 yılında Viitorul Tg.Jiu

Denis Brinzan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Brinzan şuan ACS Viitorul P. Targu Jiu takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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