Denis Bujor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Bujor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Bujor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Bujor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Bujor 26 Eylül 2004 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Bujor Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Catalin Sarmasan yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Unirea 04 Slobozia futbol takımında oynamaktadır. AFC Unirea 04 Slobozia takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Denis Bujor'nin AFC Unirea 04 Slobozia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Denis Bujor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Bujor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Denis Bujor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Bujor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Temmuz 2022 yılında ACSM Poli Iasi

1 Ocak 2023 yılında FCV Farul U19

1 Şubat 2023 yılında Unirea Slobozia

30 Haziran 2023 yılında FCV Farul

Denis Bujor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Bujor şuan AFC Unirea 04 Slobozia takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Denis Bujor Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U16 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.