Denis Busnja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Busnja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Busnja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Busnja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Busnja 14 Nisan 2000 tarihinde Varaždin şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Denis Bušnja şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Busnja Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GAMMA SPORT yapmaktadır. Denis Busnja, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Rijeka futbol takımında oynamaktadır. HNK Rijeka takımına 2 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Denis Busnja'nin HNK Rijeka ile sözleşmesi 15 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Denis Busnja Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Busnja isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denis Busnja Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Busnja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ağu 2011 yılında NK Cakovec Jgd

15 Ağu 2014 yılında M. Cakovec Jgd

10 Temmuz 2015 yılında HNK Rijeka U17

1 Temmuz 2017 yılında HNK Rijeka U19

2 Ocak 2019 yılında HNK Rijeka

2 Eylül 2019 yılında NK Istra

9 Ağu 2020 yılında HNK Rijeka

12 Ağu 2020 yılında SKF Sered

30 Haziran 2021 yılında HNK Rijeka

Denis Busnja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Busnja şuan HNK Rijeka takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Denis Busnja Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U21 takımında 20 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 18 numaralı formasıyla 11 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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