Denis Ciaun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Ciaun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Ciaun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Ciaun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Ciaun 21 Mart 2003 tarihinde Iași şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Denis Ștefan Ciaun şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Ciaun Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eagle-Eye Representative yapmaktadır. Denis Ciaun, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACSM Politehnica Iasi futbol takımında oynamaktadır. ACSM Politehnica Iasi takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Denis Ciaun'nin ACSM Politehnica Iasi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Denis Ciaun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Ciaun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denis Ciaun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Ciaun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında ACSM Poli Iasi

Denis Ciaun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Ciaun şuan ACSM Politehnica Iasi takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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