Denis Ciobotariu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Ciobotariu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Ciobotariu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Ciobotariu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Ciobotariu 10 Haziran 1998 tarihinde Bukarest şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Ciobotariu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ioan Becali yapmaktadır. Denis Ciobotariu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sepsi OSK Sf. Gheorghe futbol takımında oynamaktadır. Sepsi OSK Sf. Gheorghe takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Denis Ciobotariu'nin Sepsi OSK Sf. Gheorghe ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Denis Ciobotariu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Ciobotariu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denis Ciobotariu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Ciobotariu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Chindia

30 Haziran 2018 yılında FC Dinamo

15 Ocak 2020 yılında CFR Cluj

1 Ocak 2022 yılında FC Voluntari

30 Haziran 2022 yılında CFR Cluj

1 Temmuz 2022 yılında Sepsi OSK

Denis Ciobotariu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Ciobotariu şuan Sepsi OSK Sf. Gheorghe takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

Denis Ciobotariu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U21 takımında 13 numaralı formasıyla 15 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U19 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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