Denis Curea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Curea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Curea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Curea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Curea 14 Mart 2004 tarihinde Drobeta-Turnu Severin şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Denis Ionuț Curea şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Curea Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Giani Boldeanu yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSC Dumbravita futbol takımında oynamaktadır. CSC Dumbravita takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Denis Curea'nin CSC Dumbravita ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Denis Curea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Curea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denis Curea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Curea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Dumbravita

30 Haziran 2023 yılında FCV Farul U19

Denis Curea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Curea şuan CSC Dumbravita takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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