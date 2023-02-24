Denis Dinev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Dinev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Dinev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Dinev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Dinev 18 Şubat 2004 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Денис Стефанов Динев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Dinev Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Denis Dinev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dobrudzha Dobrich futbol takımında oynamaktadır. Dobrudzha Dobrich takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Denis Dinev'nin Dobrudzha Dobrich ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Denis Dinev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Dinev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denis Dinev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Dinev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Şubat 2022 yılında Yantra

31 Mayıs 2022 yılında Levski U19

1 Temmuz 2022 yılında Levski Sofia II

10 Ocak 2023 yılında Dob. Dobrich

31 Mayıs 2023 yılında Levski Sofia II

Denis Dinev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Dinev şuan Dobrudzha Dobrich takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Denis Dinev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Levski (Sofia)

Bulgaristan U19 takımında 15 numaralı formasıyla 25 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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