Denis Dizdarevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Dizdarevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Dizdarevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Dizdarevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Dizdarevic 2 Ağu 2004 tarihinde doğmuştur. Avusturya,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Denis Dizdarević şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Dizdarevic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars & Friends yapmaktadır. Denis Dizdarevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Young Violets Austria Wien futbol takımında oynamaktadır. Young Violets Austria Wien takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Denis Dizdarevic'nin Young Violets Austria Wien ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Denis Dizdarevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Dizdarevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denis Dizdarevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Dizdarevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2011 yılında Admira Altyapı

1 Eylül 2015 yılında FK Austria Wien

1 Şubat 2018 yılında Admira Altyapı

1 Temmuz 2018 yılında AKA Admira U15

1 Şubat 2019 yılında AKA Austria U15

1 Temmuz 2019 yılında AKA Austria U16

1 Temmuz 2020 yılında AKA Austria U18

1 Temmuz 2022 yılında Young Violets

Denis Dizdarevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Dizdarevic şuan Young Violets Austria Wien takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Denis Dizdarevic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

ASV Hinterbrühl (2010-)

Bosna-Hersek U17 takımında 10 numaralı formasıyla 12 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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