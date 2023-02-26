Denis Dobrovolski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Dobrovolski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Dobrovolski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Dobrovolski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Dobrovolski 10 Ekim 1985 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da დენის დობროვოლსკი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Dobrovolski Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Denis Dobrovolski, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Merani Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. FC Merani Tbilisi takımına 1 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Denis Dobrovolski'nin FC Merani Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Denis Dobrovolski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Dobrovolski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denis Dobrovolski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Dobrovolski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Metalurgi R.

7 Ağustos 2014 yılında Chikhura

1 Ocak 2019 yılında FC Samtredia

10 Ocak 2020 yılında Rustavi

1 Ağustos 2021 yılında FC Merani

Denis Dobrovolski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Dobrovolski şuan FC Merani Tbilisi takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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