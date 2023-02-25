Denis Domashevich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Domashevich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Domashevich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Domashevich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Domashevich 27 Şubat 1992 tarihinde Baranovichi şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Домашевич Денис Юрьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Domashevich Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Denis Domashevich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Baranovichi futbol takımında oynamaktadır. FK Baranovichi takımına 15 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Denis Domashevich'nin FK Baranovichi ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Denis Domashevich Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/d.domashevich/

Denis Domashevich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Domashevich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denis Domashevich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Domashevich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında FK Baranovichi

1 Mart 2019 yılında Granit

15 Ağustos 2019 yılında FK Baranovichi

Denis Domashevich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Domashevich şuan FK Baranovichi takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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