Denis Dragomir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Dragomir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Dragomir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Dragomir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Dragomir 8 Ocak 2005 tarihinde Bukarest şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Denis Cristian Dragomir şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Dragomir Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Unirea 04 Slobozia futbol takımında oynamaktadır. AFC Unirea 04 Slobozia takımına - tarihinde katılmıştır. Denis Dragomir'nin AFC Unirea 04 Slobozia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Denis Dragomir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Dragomir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denis Dragomir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Dragomir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Dragomir şuan AFC Unirea 04 Slobozia takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

Denis Dragomir Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U15 takımında 21 numaralı formasıyla 1 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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