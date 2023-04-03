Denis Duarte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Duarte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Duarte adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Duarte Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Duarte 4 Mayıs 1994 tarihinde Lourinhã şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Dénis Paulo Duarte şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Duarte Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MNM Sports Management yapmaktadır. Denis Duarte, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vitória Guimarães SC B B futbol takımında oynamaktadır. Vitória Guimarães SC B B takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Denis Duarte'nin Vitória Guimarães SC B B ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Denis Duarte Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/denisduarte35/

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Denis Duarte Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Duarte isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Denis Duarte Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Duarte futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Torreense U19

1 Temmuz 2012 yılında Torreense

1 Ocak 2015 yılında Guimarães B

1 Temmuz 2018 yılında Dynamo Brest

29 Mayıs 2020 yılında Kulüpsüz

7 Eylül 2020 yılında Penafiel

1 Eylül 2021 yılında Torreense

9 Şubat 2022 yılında Tom Tomsk

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

2 Ocak 2023 yılında Guimarães B

Denis Duarte Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Duarte şuan Vitória Guimarães SC B B takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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