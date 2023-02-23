Denis Dumitrascu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Dumitrascu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Dumitrascu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Dumitrascu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Dumitrascu 27 Nisan 1995 tarihinde Râmnicu Vâlcea şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Denis Constantin Dumitrașcu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Dumitrascu Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Duiculete Dorin yapmaktadır. Denis Dumitrascu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Chindia Targoviste futbol takımında oynamaktadır. AFC Chindia Targoviste takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Denis Dumitrascu'nin AFC Chindia Targoviste ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Denis Dumitrascu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Dumitrascu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denis Dumitrascu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Dumitrascu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Ramnicu Valcea

17 Şubat 2017 yılında Chindia

1 Temmuz 2021 yılında FC Arges

1 Temmuz 2022 yılında Chindia

Denis Dumitrascu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Dumitrascu şuan AFC Chindia Targoviste takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

Denis Dumitrascu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U19 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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