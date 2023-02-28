Denis Furtuna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Furtuna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Furtuna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Furtuna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Furtuna 13 Ekim 1999 tarihinde Hiliuți şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Moldova uyrukludur.Gerçek adı da Denis Furtună şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Furtuna Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini iFootball yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Bălți futbol takımında oynamaktadır. FC Bălți takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Denis Furtuna'nin FC Bălți ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Denis Furtuna Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/furra_44/

Denis Furtuna Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Furtuna isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denis Furtuna Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Furtuna futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Şubat 2017 yılında Zimbru Chisinau

22 Şubat 2021 yılında Dacia Buiucani

1 Temmuz 2021 yılında FC Bălți

Denis Furtuna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Furtuna şuan FC Bălți takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Denis Furtuna Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Zimbru Chisinau (-02/2017)

Moldova U21 takımında 4 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Moldova U19 takımında 14 numaralı formasıyla 4 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

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