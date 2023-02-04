Denis Genreau kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Genreau Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Genreau adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Genreau Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Genreau 21 Mayıs 1999 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Avustralya,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Genreau Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kemari yapmaktadır. Denis Genreau, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Toulouse futbol takımında oynamaktadır. FC Toulouse takımına 2 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Denis Genreau'nin FC Toulouse ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Denis Genreau Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/denisgenreau/

Denis Genreau Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Denis Genreau isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Denis Genreau Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Genreau futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Melbourne City

1 Temmuz 2018 yılında PEC Zwolle

30 Haziran 2019 yılında Melbourne City

1 Temmuz 2020 yılında Macarthur

2 Ağu 2021 yılında Toulouse

Denis Genreau Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Genreau şuan FC Toulouse takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Denis Genreau Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Avustralya takımında 17 numaralı formasıyla 7 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Avustralya U23 takımında 10 numaralı formasıyla 11 Ocak 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Avustralya Olimpiyat takımında 10 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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