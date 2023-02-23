Denis Gojko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Gojko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Gojko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Gojko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Gojko 16 Şubat 1998 tarihinde Gliwice şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Gojko Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FFG yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Skra Czestochowa futbol takımında oynamaktadır. Skra Czestochowa takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Denis Gojko'nin Skra Czestochowa ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Denis Gojko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Gojko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denis Gojko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Gojko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ağustos 2016 yılında Piast Gliwice

1 Ocak 2019 yılında Stal Mielec

30 Haziran 2019 yılında Piast Gliwice

14 Ocak 2020 yılında Wigry Suwalki

31 Temmuz 2020 yılında Piast Gliwice

1 Ağustos 2020 yılında Wigry Suwalki

11 Temmuz 2022 yılında Olimpia Grudz.

25 Ocak 2023 yılında Skra Czesto.

Denis Gojko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Gojko şuan Skra Czestochowa takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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