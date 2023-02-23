Denis Golda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Golda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Golda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Golda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Golda 26 Ekim 1997 tarihinde Timișoara şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Golda Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Denis Golda, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Unirea 04 Slobozia futbol takımında oynamaktadır. AFC Unirea 04 Slobozia takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Denis Golda'nin AFC Unirea 04 Slobozia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Denis Golda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Golda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denis Golda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Golda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Ripensia

30 Haziran 2018 yılında ACS Poli

1 Temmuz 2019 yılında Ripensia

1 Temmuz 2022 yılında Unirea Slobozia

Denis Golda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Golda şuan AFC Unirea 04 Slobozia takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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