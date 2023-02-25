Denis Golenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Golenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Golenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Golenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Golenko 13 Mart 1996 tarihinde Mogilev şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Голенко Денис Юрьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Golenko Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Denis Golenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bumprom Gomel futbol takımında oynamaktadır. Bumprom Gomel takımına 13 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Denis Golenko'nin Bumprom Gomel ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Denis Golenko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/densigolenko_17/

Denis Golenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Golenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denis Golenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Golenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Gomel II

25 Mart 2016 yılında Gomelzheldor

24 Temmuz 2018 yılında Belshina

2 Ağustos 2019 yılında Naftan

13 Nisan 2021 yılında Bumprom

Denis Golenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Golenko şuan Bumprom Gomel takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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