Denis Grechikho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Grechikho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Denis Grechikho kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Denis Grechikho ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Denis Grechikho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Grechikho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Denis Grechikho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Grechikho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Grechikho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Grechikho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Grechikho 22 Mayıs 1999 tarihinde Mogilev şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Гречихо Денис Викторович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Grechikho Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carpathian FA yapmaktadır. Denis Grechikho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BATE Borisov futbol takımında oynamaktadır. BATE Borisov takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Denis Grechikho'nin BATE Borisov ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Denis Grechikho Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/den4ik0599

Denis Grechikho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Grechikho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Denis Grechikho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Grechikho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Dnepr Mogilev

11 Mart 2019 yılında Dnyapro Mogilev

10 Nisan 2019 yılında Rukh

14 Ağustos 2019 yılında Dnyapro Mogilev

15 Ağustos 2019 yılında Rukh

31 Mart 2022 yılında Dinamo Minsk

1 Ocak 2023 yılında BATE Borisov

Denis Grechikho kimdir

Denis Grechikho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Grechikho şuan BATE Borisov takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Denis Grechikho Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belarus takımında 19 numaralı formasıyla 3 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U21 takımında 14 numaralı formasıyla 14 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Denis Grechikho nereli

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