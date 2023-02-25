Denis Gruzhevskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Gruzhevskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Gruzhevskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Gruzhevskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Gruzhevskiy 10 Mart 2000 tarihinde Smorgon şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Гружевский Денис Викторович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Gruzhevskiy Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aleksandr Perepechko yapmaktadır. Denis Gruzhevskiy, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shakhter Soligorsk futbol takımında oynamaktadır. Shakhter Soligorsk takımına 28 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Denis Gruzhevskiy'nin Shakhter Soligorsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Denis Gruzhevskiy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/d.gruzhevsky/

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Denis Gruzhevskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Gruzhevskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Denis Gruzhevskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Gruzhevskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında FK Minsk II

18 Şubat 2019 yılında FK Smorgon

27 Şubat 2020 yılında Sputnik

26 Ocak 2021 yılında Torpedo Zhodino

28 Ocak 2022 yılında Soligorsk

Denis Gruzhevskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Gruzhevskiy şuan Shakhter Soligorsk takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

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