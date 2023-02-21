Denis Halinsky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Halinsky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Halinsky adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Halinsky Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Halinsky 13 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Halinsky Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP SPORT MANAGEMENT yapmaktadır. Denis Halinsky, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sellier & Bellot Vlasim futbol takımında oynamaktadır. FC Sellier & Bellot Vlasim takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Denis Halinsky'nin FC Sellier & Bellot Vlasim ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Denis Halinsky Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Halinsky isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denis Halinsky Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Halinsky futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Příbram U19

1 Temmuz 2021 yılında 1.FK Příbram

1 Temmuz 2022 yılında Slavia Prag

2 Temmuz 2022 yılında Vlasim

31 Aralık 2022 yılında Slavia Prag

27 Ocak 2023 yılında Vlasim

30 Haziran 2023 yılında Slavia Prag

Denis Halinsky Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Halinsky şuan FC Sellier & Bellot Vlasim takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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