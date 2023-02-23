Denis Harut kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Harut Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Harut adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Harut Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Harut 25 Şubat 1999 tarihinde Timișoara şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Denis Grațian Haruț şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Harut Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Denis Harut, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCSB futbol takımında oynamaktadır. FCSB takımına 5 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Denis Harut'nin FCSB ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Denis Harut Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Harut isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Denis Harut Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Harut futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında ACS Poli

1 Temmuz 2019 yılında FC Botosani

5 Şubat 2021 yılında FCSB

2 Şubat 2022 yılında FC Botosani

30 Haziran 2022 yılında FCSB

Denis Harut Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Harut şuan FCSB takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Denis Harut Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U21 takımında 16 numaralı formasıyla 4 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.