Denis İspas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis İspas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis İspas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis İspas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis İspas 5 Eylül 1993 tarihinde Târgoviște şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Denis Florentin Ispas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis İspas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Denis İspas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Universitatea Cluj futbol takımında oynamaktadır. FC Universitatea Cluj takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Denis İspas'nin FC Universitatea Cluj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Denis İspas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis İspas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denis İspas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis İspas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Şubat 2017 yılında Șirineasa

1 Temmuz 2018 yılında D. Calarasi

1 Şubat 2019 yılında FC Farul 1920

1 Temmuz 2019 yılında AFC Turris

28 Aralık 2020 yılında FC U Craiova

1 Temmuz 2021 yılında U Cluj

Denis İspas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis İspas şuan FC Universitatea Cluj takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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