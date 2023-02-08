Denis Junior kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Junior Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Junior adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Junior Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Junior 10 Ağu 1998 tarihinde Patos de Minas şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Dênis de Oliveira Aguiar Júnior şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Junior Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Madeira Sports yapmaktadır. Denis Junior, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vila Nova Futebol Clube (GO) futbol takımında oynamaktadır. Vila Nova Futebol Clube (GO) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Denis Junior'nin Vila Nova Futebol Clube (GO) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Denis Junior Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Denis Junior isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denis Junior Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Junior futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Mart 2021 yılında EC Bahia

31 Aralık 2021 yılında São Paulo

1 Ocak 2022 yılında EC Bahia

26 Mayıs 2022 yılında Confiança-SE

26 Temmuz 2022 yılında EC Bahia

1 Ocak 2023 yılında Vila Nova FC

31 Aralık 2023 yılında EC Bahia

Denis Junior Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Junior şuan Vila Nova Futebol Clube (GO) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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