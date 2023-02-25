Denis Khodyko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Khodyko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Khodyko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Khodyko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Khodyko 19 Şubat 2005 tarihinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Ходыко Денис Юрьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Khodyko Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Lida futbol takımında oynamaktadır. FK Lida takımına 19 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Denis Khodyko'nin FK Lida ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Denis Khodyko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Khodyko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denis Khodyko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Khodyko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ağustos 2022 yılında FK Lida

Denis Khodyko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Khodyko şuan FK Lida takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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