Denis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis 14 Nisan 1987 tarihinde Jaú şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Denis César de Matos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Denis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Club do Recife futbol takımında oynamaktadır. Sport Club do Recife takımına 17 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Denis'nin Sport Club do Recife ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Denis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Denis1

Denis Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Denis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Denis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında São Paulo

1 Ocak 2018 yılında Figueirense FC

5 Ağu 2019 yılında Gil Vicente

2 Temmuz 2021 yılında Aris Selanik

17 Ağu 2022 yılında Sport Recife

Denis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis şuan Sport Club do Recife takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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