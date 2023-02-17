Denis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis 10 Şubat 1995 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Denis Macedo de Miranda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordeste Agenciamento yapmaktadır. Denis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fluminense EC (PI) futbol takımında oynamaktadır. Fluminense EC (PI) takımına 9 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Denis'nin Fluminense EC (PI) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Denis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Denis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ocak 2019 yılında Boa Esporte

17 Ocak 2020 yılında Petrolina-PE

19 Ağu 2020 yılında Afogados FC

26 Kasım 2020 yılında Brusque-SC

22 Şubat 2021 yılında AA Caldense

25 Haziran 2021 yılında Camboriú-SC

12 Ocak 2022 yılında UR Trabalhadore

2 Mart 2022 yılında Oeirense (PI)

19 Mayıs 2022 yılında PFC Cajazeiras

25 Ağu 2022 yılında Piauí-PI

9 Aralık 2022 yılında Fluminense-PI

Denis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis şuan Fluminense EC (PI) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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