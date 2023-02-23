Denis Kolinger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Kolinger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Kolinger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Kolinger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Kolinger 14 Ocak 1994 tarihinde Malsch şehrinde doğmuştur. 1,99 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Kolinger Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Borislav Dvorzak yapmaktadır. Denis Kolinger, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CFR Cluj futbol takımında oynamaktadır. CFR Cluj takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Denis Kolinger'nin CFR Cluj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Denis Kolinger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Kolinger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Denis Kolinger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Kolinger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında NK Zagreb U17

1 Temmuz 2011 yılında NK Zagreb

1 Ağustos 2016 yılında NK Lokomotiva

15 Ocak 2021 yılında Vejle BK

1 Temmuz 2022 yılında CFR Cluj

30 Haziran 2023 yılında Vejle BK

Denis Kolinger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Kolinger şuan CFR Cluj takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Denis Kolinger Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

NK Jaska

Hırvatistan takımında 15 numaralı formasıyla 28 Mayıs 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U21 takımında 6 numaralı formasıyla 30 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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