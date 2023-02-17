Denis Kouao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Kouao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Kouao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Kouao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Kouao 23 Kasım 1996 tarihinde doğmuştur. Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Denis Christ Damsen Kouao şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Kouao Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Denis Kouao, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Tabor Sezana futbol takımında oynamaktadır. NK Tabor Sezana takımına 15 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Denis Kouao'nin NK Tabor Sezana ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Denis Kouao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Kouao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denis Kouao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Kouao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında ASEC Mimosas

1 Temmuz 2018 yılında AFAD Djékanou

15 Ocak 2020 yılında Tabor Sezana

Denis Kouao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Kouao şuan NK Tabor Sezana takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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