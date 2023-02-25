Denis Kovalevich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Kovalevich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Kovalevich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Kovalevich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Kovalevich 16 Kasım 2001 tarihinde Pinsk şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Ковалевич Денис Русланович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Kovalevich Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dmitriy Filimonov yapmaktadır. Denis Kovalevich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dynamo Brest futbol takımında oynamaktadır. Dynamo Brest takımına 17 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Denis Kovalevich'nin Dynamo Brest ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Denis Kovalevich Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/10kovalevich/

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Denis Kovalevich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Kovalevich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Denis Kovalevich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Kovalevich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2019 yılında Volna Pinsk

17 Şubat 2023 yılında Dynamo Brest

Denis Kovalevich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Kovalevich şuan Dynamo Brest takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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