Denis Kovalevich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Kovalevich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Kovalevich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Kovalevich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Kovalevich 29 Mart 2003 tarihinde Antonovka şehrinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Ковалевич Денис Максимович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Kovalevich Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JPJ Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shakhter Petrikov futbol takımında oynamaktadır. Shakhter Petrikov takımına 5 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Denis Kovalevich'nin Shakhter Petrikov ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Denis Kovalevich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Kovalevich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denis Kovalevich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Kovalevich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Dynamo Brest II

1 Ocak 2021 yılında Rukh II

5 Nisan 2022 yılında Shakhter

Denis Kovalevich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Kovalevich şuan Shakhter Petrikov takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Denis Kovalevich Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U21 takımında 22 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U19 takımında 17 numaralı formasıyla 2 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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