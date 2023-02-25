Denis Kozlovskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Kozlovskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Kozlovskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Kozlovskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Kozlovskiy 15 Mayıs 1993 tarihinde Bobruisk şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Козловский Денис Анатольевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Kozlovskiy Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aleksandr Perepechko yapmaktadır. Denis Kozlovskiy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Gomel futbol takımında oynamaktadır. FK Gomel takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Denis Kozlovskiy'nin FK Gomel ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Denis Kozlovskiy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/deniisss1993/

Denis Kozlovskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Kozlovskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denis Kozlovskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Kozlovskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Osipovichi

1 Ocak 2016 yılında Gomelzheldor

1 Temmuz 2016 yılında Osipovichi

1 Ocak 2017 yılında Lokomotiv Gomel

17 Ocak 2022 yılında Soligorsk

16 Temmuz 2022 yılında Gomel

31 Aralık 2022 yılında Soligorsk

1 Şubat 2023 yılında Gomel

Denis Kozlovskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Kozlovskiy şuan FK Gomel takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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