Denis Laptev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Laptev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Denis Laptev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Denis Laptev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Denis Laptev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Laptev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Denis Laptev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Laptev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Laptev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Laptev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Laptev 1 Ağustos 1991 tarihinde Mozyr şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Лаптев Денис Игоревич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Laptev Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carpathian FA yapmaktadır. Denis Laptev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BATE Borisov futbol takımında oynamaktadır. BATE Borisov takımına 17 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Denis Laptev'nin BATE Borisov ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Denis Laptev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/desna.laptev/

Denis Laptev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Laptev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Denis Laptev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Laptev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Vertikal

30 Haziran 2010 yılında Slavia

5 Temmuz 2015 yılında Tosno

9 Şubat 2016 yılında Slavia

30 Haziran 2016 yılında Tosno

8 Temmuz 2016 yılında Soligorsk

31 Aralık 2016 yılında Tosno

1 Ocak 2017 yılında Soligorsk

1 Ocak 2019 yılında Dynamo Brest

6 Ocak 2021 yılında Rukh

18 Ocak 2022 yılında Torpedo Moskau

17 Şubat 2023 yılında BATE Borisov

Denis Laptev kimdir

Denis Laptev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Laptev şuan BATE Borisov takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Denis Laptev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belarus takımında 7 numaralı formasıyla 7 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 30 maçta 0 gol atmıştır.

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Denis Laptev nereli

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