Denis Leban kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Leban Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Leban adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Denis Leban Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Denis Leban 17 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Denis Leban Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Denis Leban, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
NK Celje U19 futbol takımında oynamaktadır. NK Celje U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Denis Leban'nin NK Celje U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Denis Leban Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Denis Leban Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Denis Leban şuan NK Celje U19 takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
Denis Leban Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Slovenya U16 takımında 2 numaralı formasıyla 23 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.
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