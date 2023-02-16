Denis Linsmayer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Linsmayer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Linsmayer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Linsmayer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Linsmayer 19 Eylül 1991 tarihinde Pirmasens şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Linsmayer Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Unique Sports Group yapmaktadır. Denis Linsmayer, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ingolstadt futbol takımında oynamaktadır. FC Ingolstadt takımına 30 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Denis Linsmayer'nin FC Ingolstadt ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Denis Linsmayer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Linsmayer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Denis Linsmayer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Linsmayer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında K'lautern U17

1 Temmuz 2008 yılında K'lautern U19

1 Temmuz 2010 yılında K'lautern II

1 Temmuz 2012 yılında 1.FC K'lautern

1 Temmuz 2013 yılında Sandhausen

30 Temmuz 2021 yılında FC Ingolstadt

Denis Linsmayer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Linsmayer şuan FC Ingolstadt takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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