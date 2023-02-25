Denis Lukashev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Lukashev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Lukashev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Lukashev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Lukashev 27 Nisan 1998 tarihinde Rogachev şehrinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Лукашёв Денис Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Lukashev Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BK Maxline Rogachev futbol takımında oynamaktadır. BK Maxline Rogachev takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Denis Lukashev'nin BK Maxline Rogachev ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Denis Lukashev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Lukashev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denis Lukashev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Lukashev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Dnepr Rogachev

1 Ocak 2017 yılında Molodechno

1 Ocak 2018 yılında Krumkachi

1 Ocak 2019 yılında Gorki

1 Ocak 2020 yılında Dnepr Rogachev

Denis Lukashev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Lukashev şuan BK Maxline Rogachev takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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