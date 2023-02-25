Denis Marandici kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Marandici Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Marandici adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Marandici Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Marandici 18 Eylül 1996 tarihinde Chișinău şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Moldova,Portekiz uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Marandici Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini D-Sports yapmaktadır. Denis Marandici, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Turan-Tovuz IK futbol takımında oynamaktadır. Turan-Tovuz IK takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Denis Marandici'nin Turan-Tovuz IK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Denis Marandici Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/denismarandici/

Denis Marandici Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Marandici isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denis Marandici Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Marandici futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Leiria

4 Şubat 2020 yılında NK Celje

13 Ağustos 2022 yılında Zrinjski Mostar

9 Ocak 2023 yılında Turan Tovuz

Denis Marandici Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Marandici şuan Turan-Tovuz IK takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Denis Marandici Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Caldas SC (2006-2010);UD Leiria (2010-2015);

Moldova takımında 16 numaralı formasıyla 3 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Moldova U21 takımında 5 numaralı formasıyla 10 Ağustos 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 0 gol atmıştır.

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