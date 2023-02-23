Denis Matei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Matei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Matei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Matei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Matei 2 Ağustos 2003 tarihinde Baia Mare şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Matei Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini REOL Football Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Minaur Baia Mare futbol takımında oynamaktadır. Minaur Baia Mare takımına 1 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Denis Matei'nin Minaur Baia Mare ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Denis Matei Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Matei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denis Matei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Matei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2021 yılında Minaur

30 Haziran 2021 yılında U Cluj

1 Ağustos 2021 yılında Minaur

Denis Matei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Matei şuan Minaur Baia Mare takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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