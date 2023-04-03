Denis Milchis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Milchis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Milchis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Denis Milchis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Denis Milchis 11 Eylül 2004 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Denis Milchis Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CFR Cluj U19 futbol takımında oynamaktadır. CFR Cluj U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Denis Milchis'nin CFR Cluj U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Denis Milchis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Denis Milchis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Denis Milchis şuan CFR Cluj U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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