Denis Milotin Carciag kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Milotin Carciag Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Milotin Carciag adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Milotin Carciag Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Milotin Carciag 21 Ekim 2005 tarihinde Medgidia şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Denis Milotin-Cârciag şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Milotin Carciag Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Unirea 04 Slobozia futbol takımında oynamaktadır. AFC Unirea 04 Slobozia takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Denis Milotin Carciag'nin AFC Unirea 04 Slobozia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Denis Milotin Carciag Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Milotin Carciag isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denis Milotin Carciag Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Milotin Carciag futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Unirea Slobozia

Denis Milotin Carciag Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Milotin Carciag şuan AFC Unirea 04 Slobozia takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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