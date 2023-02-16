Denis Mirkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Mirkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Mirkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Mirkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Mirkovic 7 Mayıs 1999 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Sırbistan,Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Денис Мирковић şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Mirkovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Denis Mirkovic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malatya Arguvan Spor Kulübü futbol takımında oynamaktadır. Malatya Arguvan Spor Kulübü takımına 7 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Denis Mirkovic'nin Malatya Arguvan Spor Kulübü ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Denis Mirkovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

Haberin Devamı

http://www.instagram.com/mirkovicd99/

Denis Mirkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Mirkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Denis Mirkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Mirkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında OFK Belgrad

1 Şubat 2021 yılında Zarkovo

14 Temmuz 2021 yılında Karacabey Bld

18 Ocak 2022 yılında Karşıyaka

30 Haziran 2022 yılında Karacabey Bld

21 Temmuz 2022 yılında Afyonspor

7 Eylül 2022 yılında M.Arguvan SK

Denis Mirkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Mirkovic şuan Malatya Arguvan Spor Kulübü takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

OFK Belgrad (-2018)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.