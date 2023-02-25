Denis Mitrofanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Mitrofanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Mitrofanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Mitrofanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Mitrofanov 9 Ocak 2002 tarihinde Semipalatinsk şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Kazakistan uyrukludur.Gerçek adı da Митрофанов Денис Юрьевич şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Mitrofanov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EASM yapmaktadır. Denis Mitrofanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Isloch Minsk Region futbol takımında oynamaktadır. Isloch Minsk Region takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Denis Mitrofanov'nin Isloch Minsk Region ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Denis Mitrofanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Mitrofanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Denis Mitrofanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Mitrofanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında FK Altay II

1 Ocak 2020 yılında FK Altay

1 Nisan 2021 yılında Kairat-Zhas

26 Ağustos 2021 yılında Kairat Moskova

4 Temmuz 2022 yılında Atyrau

28 Ocak 2023 yılında Isloch

Denis Mitrofanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Mitrofanov şuan Isloch Minsk Region takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Denis Mitrofanov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kazakistan U19 takımında 10 numaralı formasıyla 9 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.