Denis Moldovan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Moldovan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Moldovan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Moldovan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Moldovan 27 Ekim 2004 tarihinde Cluj-Napoca şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Denis Aurelian Moldovan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Moldovan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SSU Politehnica Timisoara futbol takımında oynamaktadır. SSU Politehnica Timisoara takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Denis Moldovan'nin SSU Politehnica Timisoara ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Denis Moldovan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Moldovan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denis Moldovan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Moldovan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2019 yılında Viitorul Cluj

24 Ağustos 2021 yılında Corvinul

14 Ocak 2022 yılında Viitorul Cluj

29 Ocak 2022 yılında Concordia

30 Haziran 2022 yılında Viitorul Cluj

11 Ocak 2023 yılında SSU Poli

Denis Moldovan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Moldovan şuan SSU Politehnica Timisoara takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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