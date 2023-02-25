Denis Obrazov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Obrazov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Obrazov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Obrazov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Obrazov 24 Nisan 1988 tarihinde Vitebsk şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Образов Денис Михайлович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Obrazov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Denis Obrazov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Slutsk futbol takımında oynamaktadır. FK Slutsk takımına 10 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Denis Obrazov'nin FK Slutsk ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Denis Obrazov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/denobraz88/

Denis Obrazov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Obrazov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denis Obrazov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Obrazov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Polotsk

1 Ocak 2008 yılında Dnepr Mogilev

1 Ocak 2012 yılında Naftan

1 Ocak 2014 yılında Dnepr Mogilev

1 Ocak 2017 yılında FK Slutsk

9 Ağustos 2020 yılında Atyrau

10 Şubat 2021 yılında FK Slutsk

Denis Obrazov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Obrazov şuan FK Slutsk takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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