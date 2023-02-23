Denis Oncescu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Oncescu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Oncescu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Oncescu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Oncescu 29 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Oncescu Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dinamo 1948 futbol takımında oynamaktadır. FC Dinamo 1948 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Denis Oncescu'nin FC Dinamo 1948 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Denis Oncescu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Oncescu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denis Oncescu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Oncescu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında FC Dinamo

Denis Oncescu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Oncescu şuan FC Dinamo 1948 takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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