Denis Petrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Petrovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Petrovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Petrovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Petrovic 21 Mart 1991 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Petrovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Denis Petrovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Brinje Grosuplje futbol takımında oynamaktadır. NK Brinje Grosuplje takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Denis Petrovic'nin NK Brinje Grosuplje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Denis Petrovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Petrovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denis Petrovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Petrovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında SG Drautal

1 Ocak 2014 yılında SG Steinfeld

1 Temmuz 2014 yılında Seeboden

26 Temmuz 2017 yılında NK Brinje Grosuplje

18 Temmuz 2018 yılında NK Dob

9 Şubat 2022 yılında Bilinmiyor

16 Ocak 2023 yılında NK Brinje Grosuplje

Denis Petrovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Petrovic şuan NK Brinje Grosuplje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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