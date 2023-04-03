Denis Pilch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Pilch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Denis Pilch kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Denis Pilch ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.