Denis Pilch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Pilch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Pilch adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Denis Pilch Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Denis Pilch 27 Aralık 2004 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Denis Pilch Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
MFK Karvina U19 futbol takımında oynamaktadır. MFK Karvina U19 takımına 9 Mart 2023 tarihinde katılmıştır. Denis Pilch'nin MFK Karvina U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Denis Pilch Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Denis Pilch futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Karvina U19
27 Ağustos 2022 yılında Vitkovice U19
9 Mart 2023 yılında Karvina U19
Denis Pilch Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Denis Pilch şuan MFK Karvina U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?MFK Karviná (2011 - 2022)
MFK Vítkovice (2022 - 2023)
MFK Karviná (2023)
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