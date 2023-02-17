Denis Pintol kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Pintol Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Pintol adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Pintol Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Pintol 7 Şubat 2000 tarihinde Šempeter pri Gorici şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Pintol Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Denis Pintol, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Olimpija Ljubljana futbol takımında oynamaktadır. NK Olimpija Ljubljana takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Denis Pintol'nin NK Olimpija Ljubljana ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Denis Pintol Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Pintol isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denis Pintol Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Pintol futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında NK Brda

6 Ağu 2020 yılında NK Krka

26 Ağu 2021 yılında ND Primorje

1 Temmuz 2022 yılında NK Olimpija

Denis Pintol Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Pintol şuan NK Olimpija Ljubljana takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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