Denis Pjeshka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Pjeshka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Pjeshka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Pjeshka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Pjeshka 28 Mayıs 1995 tarihinde Shkodër şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Pjeshka Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Denis Pjeshka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Flamurtari FC futbol takımında oynamaktadır. Flamurtari FC takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Denis Pjeshka'nin Flamurtari FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Denis Pjeshka Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/d.pjeshka5/

Denis Pjeshka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Pjeshka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denis Pjeshka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Pjeshka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Eylül 2012 yılında KF Vllaznia U19

1 Temmuz 2014 yılında KF Vllaznia

30 Ağustos 2018 yılında KF Laçi

18 Ağustos 2019 yılında Flamurtari FC

12 Eylül 2020 yılında KF Teuta

1 Eylül 2021 yılında Flamurtari FC

Denis Pjeshka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Pjeshka şuan Flamurtari FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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