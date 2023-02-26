Denis Polyakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Polyakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Denis Polyakov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Denis Polyakov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Denis Polyakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Polyakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Denis Polyakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Polyakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Polyakov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Polyakov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Polyakov 17 Nisan 1991 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Поляков Денис Александрович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Polyakov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Yauheni Haiduk yapmaktadır. Denis Polyakov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Haifa futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Haifa takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Denis Polyakov'nin Hapoel Haifa ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Denis Polyakov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Polyakov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Denis Polyakov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Polyakov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Soligorsk II

1 Ocak 2010 yılında Soligorsk

1 Ocak 2012 yılında BATE Borisov

1 Ocak 2018 yılında APOEL Nikosia

20 Ağustos 2018 yılında BATE Borisov

1 Ocak 2019 yılında Ural

23 Mart 2020 yılında Kulüpsüz

24 Ağustos 2020 yılında Kairat Almaty

18 Şubat 2022 yılında FC Astana

1 Ocak 2023 yılında Hapoel Haifa

Denis Polyakov kimdir

Denis Polyakov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Polyakov şuan Hapoel Haifa takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Shakhtjor Soligorsk (-12/2008)

Denis Polyakov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belarus takımında 5 numaralı formasıyla 17 Kasım 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 52 maçta 1 gol atmıştır.

Belarus U23 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Denis Polyakov nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son Haberler
Stav Lemkin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stav Lemkin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stav Lemkin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stav Lemkin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Samuel Amoto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Amoto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Samuel Amoto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Amoto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İdo Sharon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İdo Sharon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İdo Sharon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İdo Sharon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hafiz Konkoni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hafiz Konkoni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hafiz Konkoni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hafiz Konkoni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Çok Okunanlar
Tiyatro galasında kalp krizi geçirmişti! Oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti
Tiyatro galasında kalp krizi geçirmişti! Oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti
Son dakika | AFAD açıkladı: Balıkesir Havran'da korkutan deprem
Son dakika | AFAD açıkladı: Balıkesir Havran'da korkutan deprem
Gaziantep'te deprem soruşturması! Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı
Gaziantep'te deprem soruşturması! Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı
Ertem Şener, ülkesine dönen Suriyelileri yerden yere vurdu: "Çıkın gidin, defolun gidin, nankörsünüz, ahlaksızsınız"
Ertem Şener, ülkesine dönen Suriyelileri yerden yere vurdu: "Çıkın gidin, defolun gidin, nankörsünüz, ahlaksızsınız"
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi