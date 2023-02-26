Denis Polyakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Polyakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Polyakov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Polyakov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Polyakov 17 Nisan 1991 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Поляков Денис Александрович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Polyakov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Yauheni Haiduk yapmaktadır. Denis Polyakov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Haifa futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Haifa takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Denis Polyakov'nin Hapoel Haifa ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Denis Polyakov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Polyakov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Denis Polyakov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Polyakov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Soligorsk II

1 Ocak 2010 yılında Soligorsk

1 Ocak 2012 yılında BATE Borisov

1 Ocak 2018 yılında APOEL Nikosia

20 Ağustos 2018 yılında BATE Borisov

1 Ocak 2019 yılında Ural

23 Mart 2020 yılında Kulüpsüz

24 Ağustos 2020 yılında Kairat Almaty

18 Şubat 2022 yılında FC Astana

1 Ocak 2023 yılında Hapoel Haifa

Denis Polyakov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Polyakov şuan Hapoel Haifa takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Denis Polyakov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Shakhtjor Soligorsk (-12/2008)

Belarus takımında 5 numaralı formasıyla 17 Kasım 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 52 maçta 1 gol atmıştır.

Belarus U23 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.